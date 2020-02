Casa delle Donne di Roma, bloccato l’emendamento Pd per saldare il debito contestato dal Campidoglio. Esulta Fdi (Di giovedì 6 febbraio 2020) La Casa Internazionale delle Donne di Roma rimane sotto sfratto. La presidenza delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio, riunite in forma congiunta a Montecitorio, ha dichiarato inammissibile l’emendamento dei relatori al Milleproroghe, studiato per far saldare, con al bilancio dello Stato, il debito di 900mila euro contestato dal Comune di Roma all’associazione che gestisce lo storico spazio di via della Lungara. “Non si tratta di una proroga”, ha obiettato la presidenza della Commissione, composta dai 5 stelle Carla Ruocco e Giuseppe Brescia, bocciando il testo. l’emendamento governativo era stato formalmente proposto dal ministro all’Economia e Finanze, Roberto Gualtieri, che è anche il candidato del Pd alle suppletive nel collegio Roma Centro, dove si trova la struttura di proprietà del Campidoglio che ospita le associazioni femministe. Per questo motivo è stato ... ilfattoquotidiano

lucianonobili : La #Raggi, prima donna sindaco, ha tentato di chiudere la Casa Internazionale delle Donne. Una straordinaria mobili… - virginiaraggi : La Casa Internazionale delle Donne è salva. Abbiamo trovato una soluzione in Parlamento grazie ad un emendamento co… - lauraboldrini : Sono vicina alle famiglie e ai colleghi delle vittime del terribile incidente ferroviario di #Lodi Mi auguro una p… -