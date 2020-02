Cara ministra Azzolina, sulle lauree abilitanti c’è già una pietra tombale. Perché riesumarle? (Di giovedì 6 febbraio 2020) di Antonietta Gostoli* Ho accolto con gioia la nomina della professoressa Lucia Azzolina a ministra della Pubblica Istruzione Perché esperta del mondo della scuola e soprattutto Perché laureata in Filosofia (oltre che in Giurisprudenza). Per la mia esperienza, i laureati in filosofia si distinguono sempre per capacità critica e ampiezza di orizzonti culturali. Mi sorprende che nell’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano del 31 gennaio la ministra torni a parlare di un argomento sul quale speravo fosse stata deposta la pietra tombale: l’istituzione di lauree specialistiche per l’insegnamento. Forse la ministra non sa che erano state istituite dalla ministra Letizia Moratti e che sono state smantellate per l’impegno pervicace di tanti, in particolare dei docenti universitari? La loro realizzazione avrebbe creato la separazione tra la didattica scolastica e la ... ilfattoquotidiano

Noovyis : (Cara ministra Azzolina, sulle lauree abilitanti c’è già una pietra tombale. Perché riesumarle?) Playhitmusic - - ilfattoblog : Cara ministra Azzolina, sulle lauree abilitanti c’è già una pietra tombale. Perché riesumarle? - TutteLeNotizie : Cara ministra Azzolina, sulle lauree abilitanti c’è già una pietra tombale. Perché… -