Bari, fratture agli agenti e pantera danneggiata: fermato ghanese (Di giovedì 6 febbraio 2020) Federico Garau Lo straniero, già noto alle forze dell'ordine per reati del medesimo tipo, è finito dietro le sbarre del carcere in attesa di giudizio direttissimo: verrà proposto per un'espulsione Si è introdotto furtivamente all'interno di un'azienda sita nella zona industriale di Monopoli (Bari) poi, scoperto da un dipendente, si è scagliato contro di lui ed ha aggredito e mandato in ospedale due poliziotti, rimasti feriti in modo serio. Protagonista in negativo della vicenda è un pluripregiudicato ghanese di 28 anni, tratto in arresto dagli uomini della questura di Bari con le accuse di violazione di domicilio e danneggiamento che vanno ad aggiungersi a quelle di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Come riportato dalla stampa locale, l'episodio si è verificato nel corso del primo mattino di ieri, mercoledì 5 gennaio. Sono all'incirca le 6:30, quando uno ... ilgiornale

