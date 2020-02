Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 08:15 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2020 ORE 8.05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione LazioINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA IL BIVIO PER LA Roma-FIUMICINO E L’ARDEATINA SEMPRE IN ESTERNA SI STA IN FILA PER TRAFFICO INTENSO TRA BOCCEA E LA PISANA IN CARREGGIATA INTERNA DISAGI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA LAURENTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA NEL TRATTO TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE RACCORDO SULL’APPIA SI STA IN FILA TRA CIAMPINO E IL GRA, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TERMINIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCOLazioNE FORTEMENTE RALLENTATA CAUSA MALTEMPO SULLA LINEA Roma-ANCORA SI REGISTRANO RITARDI FINO A 120 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO DA FLAVIA DONDOLINI PER IL ... romadailynews

