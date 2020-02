Uccise Fabio Tucciariello, oggi il Riesame: “credevo si spostassero” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Tribunale del Riesame decide se fare uscire dal carcere Salvatore Laspagnoletta e altri 24 ultras del Melfi accusati della morte di Fabio Tucciariello a Vaglio (Potenza). Gli avvocati di Salvatore Laspagnoletta e dei tifosi del Melfi in carcere (24, uno è ai domiciliari), chiedono l’attenuazione della misura cautelare per i loro assistiti. oggi si … L'articolo Uccise Fabio Tucciariello, oggi il Riesame: “credevo si spostassero” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

prestia_fabio : RT @catlatorre: Sei donne - SEI - uccise negli ultimi giorni da compagni, amici, mariti, ex o familiari. C’è una emergenza ENORME in Italia… - prestia_fabio : RT @NFratoianni: La strage continua: 6 donne uccise negli ultimi 5 giorni. Le statistiche ci dicono di 1 donna uccisa ogni 3 giorni. Sintom… - fabio_brenna : RT @MichelaMeloni1: Starnutisce un cinese e si crea il panico... quattro donne italiane vengono uccise dai loro compagni, ma non c'è proble… -