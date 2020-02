Turchia, due valanghe nella provincia di Van: travolti anche i soccorritori. Il bilancio a 33 vittime (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Si aggrava il bilancio delle vittime colpite da una valanga nella provincia di Van, nell’est della Turchia. Il conteggio dei morti è salito ora a 33 con 53 feriti, dopo che due distinte valanghe sono cadute sullo stesso punto in poche ore. Un’ enorme quantità di neve ha investito un minibus con dei civili, per soccorrere i quali è partita poi una squadra di gendarmi e soccorritori. Quando 7 dei civili occupanti il veicolo erano stati salvati e i lavori continuavano per trarre in salvo le altre due persone, i soccorritori sono rimasti travolti a loro volta da un secondo enorme e ben più letale blocco di neve. #UPDATE Map of Turkey locating Bahcesaray district in the Van province, where a number of people were killed in fatal avalanches pic.twitter.com/dDQxLKSzsZ— AFP news agency (@AFP) February 5, 2020 Sono 26 i soccorritori accertati rimasti ... open.online

