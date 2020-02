Sanremo 2020: diretta, seconda serata (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo è la kermesse musicale condotta da Amadeus, giunta alla settantesima edizione, in onda in prima serata su Rai 1, dal 4 all'8 febbraio 2020. Sanremo 2020: le anticipazioni della seconda serata Questa sera andrà in onda la seconda serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo.Questa sera, si esibiranno gli altri 12 dei 24 Campioni che verranno votati dalla giuria demoscopica. Al termine delle votazioni, verrà stilata una classifica provvisoria dei 12 artisti in gara.Sanremo 2020: diretta, seconda serata pubblicato su TVBlog.it 05 febbraio 2020 09:00. blogo

HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : -