Samantha De Grenet: “Quando mio figlio mi ha detto ‘Mamma ma hai un tumore?’ Sono crollata” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Brando è tornato dalla Sardegna, mio marito gli dice che ero a letto perché non stavo bene. Sento mentre sale le scale correndo. Quando mi vede, si paralizza. n modo molto leggero gli svelo che cosa mi era accaduto, ma senza pronunciare la parola tumore. Lui capisce che c’è qualcosa che va ‘oltre’ . Provo a sminuire tutto, ma lui mi dice: ‘Mamma, ma hai un tumore?’. Lì Sono crollata e ho raccontato la verità. Sono scoppiata in lacrime. Poi ho recuperato le forse e ho spiegato a Brando che era andato tutto bene”. Samantha De Grenet racconta così al settimanale Chi il momento in cui ha rivelato di avere un tumore al seno al figlio Brando di 8 anni, che lei aveva tenuto lontano in vacanza in Sardegna durante l’operazione di rimozione “Non volevo che il mio bambino vivesse quel momento”. Operazione che fortunatamente si è conclusa ... tvzap.kataweb

