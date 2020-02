Prescrizione, Bonafede replica a Renzi: “Nessuna trattativa, porto la riforma in Cdm” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) E’ scontro tra Renzi e Bonafede sulla Prescrizione. Il ministro: “porto la riforma in Cdm. Io lavoro, gli altri minacciano”. ROMA – E’ scontro tra Renzi e Bonafede sulla Prescrizione. Le parole dell’ex premier non sono piaciute al Guardiasigilli che ha immediatamente replicato con altrettante dichiarazioni molto dure: “C‘è chi minaccia, io lavoro. Siamo in maggioranza ma da alcuni vedo toni che di opposizione con discorsi sembrano scritti da Salvini o Berlusconi. Non c’è nessuna trattativa in corso. A breve porterò la riforma in Consiglio dei ministri e lì ognuno si prenderà le proprie responsabilità“. Orlando a Renzi: “Non diamo vantaggio alla Destra” Non solo dal M5s, anche dal Pd arrivano appelli a Matteo Renzi per cercare di evitare uno scontro sulla Prescrizione: “Non posso prevedere se ci sarà ... newsmondo

matteorenzi : Ehi, ragazzi, SVEGLIA! Nel 2014 volevo cambiare la prescrizione breve di Berlusconi. E l’ho FATTO con la Legge Or… - ManlioDS : #ForzaItalia #Lega #IV e mezzo #PD vogliono cancellare la blocca #prescrizione di #Bonafede ma per farlo devono app… - ItaliaViva : 'Senza una soluzione noi siamo per votare i nostri emendamenti che sospendono l'efficacia della riforma Bonafede-Sa… -