Ponte Morandi, l'ira delle vittime contro Toscani: "43 morti non contano?" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Alberto Giorgi  Frase choc di Toscani offende i morti del Morandi La foto ricordo delle sardine col re degli insulti Fb censura il fotomontaggio con le sardineLe dichiarazioni choc del fotografo sulla tragedia scatenano l'indigazione dei parenti dei morti: "Inopportuno e confuso" "Quarantatré morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto". Le famiglie delle vittime del Ponte Morandi si trovano costrette a replicare alle parole scioccanti di Oliviero Toscani, che è era permesso di derubricare a "cosa di poco conto" la tragedia del 14 agosto 2018. Ospite in radio a Un giorno da pecora, il fotografo amico della famiglia Benetton ha avuto il coraggio di dire: "Ma a chi interessa che caschi un Ponte, smettiamola…". Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, al timone della trasmissione radiofonica, sono rimasti basiti di fronte all'uscita del 77enne, ... ilgiornale

