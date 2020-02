Partorisce e poi mette il neonato in lavatrice, cosa accade dopo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Una donna russa, Nadejda, che di lavoro fa la parrucchiera , dopo aver messo al mondo il suo bambino in casa da sola, lo ha messo nella lavatrice. La donna che ha 31 anni è stata ritrovata dal marito a letto in un mare di sangue. Il marito, dopo aver visto la moglie in quelle condizioni, ha chiamato la polizia che girando per la casa ha trovato il corpo senza vita del bambino ancora nella lavatrice. Chi lo ha ritrovato ha detto che il bambino era di un colore innaturale tra il grigio e il cianotico. Non si sa ancora se il bambino sia nato morto o se vivo è stato messo nella lavatrice. La donna rischia fino a 5 anni di carcere e per il momento la magistratura e le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire ciò che è avvenuto Questa vicenda è accaduta in una casa di Talitsa, nella regione degli Urali, in Russia. La donna che è già mamma di altri ... baritalianews

iamexemi : Ma dove li hanno pescati i giovani? Boh io non capisco. Che poi magari è anche gente che si vanta di ascoltare musi… - angiumar : Dopo quindici minuti di silenzi, piedi ciondolanti a ritmo di musica, sbadigli...lei...l'innominata, partorisce l'u… - Pamela56132182 : @caotica1989 @IPNOKlaster Io penso che diventare mamma fa parte dell essere donna ,in linea di massima quando si pa… -