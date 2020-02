Padre Georg Gaenswein "confinato" in Monastero (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Padre Georg Gaenswein da qualche settimana passa molto più tempo al Monastero Mater Ecclesiae, dove abita con le suore e il Papa emerito Benedetto XVI e così potrà dedicarsi maggiormente al suo ruolo di Segretario particolare di Joseph Ratzinger. Termina dopo sette anni - la rinuncia di Benedetto XVI è dell’11 febbraio 2013 - la “coabitazione” con Papa Francesco.“Nessun congedo, non ho alcuna informazione in tal senso” ha risposto a una richiesta di chiarimenti di Huffpost il Portavoce della Sala Stampa Matteo Bruni, dopo che il giornale tedesco Die Tagepost - vicino alle posizioni di Ratzinger -aveva lanciato la notizia di una specie di “licenziamento” del vescovo. Smentita anche la voce di una malattia di Gaenswein: un po’ in stile ex sovietico erano cominciate a circolare le indiscrezioni su una brutta ... huffingtonpost

