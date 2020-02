MotoGP, Jorge Lorenzo e Valentino Rossi insieme in uno shooting fotografico: possibile coppia in Yamaha Petronas nel 2021? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) C’eravamo tanto odiati. Potrebbe essere il titolo di un film, ma è perfettamente calzante con la storia di Valentino Rossi e di Jorge Lorenzo. I rivali di una vita, per anni compagni di squadra in Yamaha e ai ferri corti nel contendersi il titolo mondiale di MotoGP, potrebbero ritrovarsi. A conti fatti sembrerebbe una suggestione, ma chi può dirlo…Di sicuro si sa che il maiorchino, dopo aver annunciato il ritiro dalle competizione e un’esperienza in sella alla Honda disastrosa per tanti motivi, è tornato “all’ovile” e avrà la responsabilità di collaudare la nuova Yamaha. Un ruolo che, tra l’altro, era stato proprio caldeggiato da Rossi, che non sarà più nel Team Factory di Iwata a partire dall’anno venturo. La casa giapponese, infatti, ha optato per la nuova coppia formata dallo spagnolo Maverick Vinales e dal francese Fabio Quartararo e, ... oasport

