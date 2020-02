LIVE Manresa-Dinamo Sassari 36-36, Champions League basket 2020 in DIRETTA: un quarto a testa, parità giusta a fine primo tempo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO TEMPO: Manresa-Dinamo Sassari 36-36 36-36 2/2 dalla lunetta per Spissu. La Dinamo riagguanta la parità. Spissu attacca Dani Perez in contropiede e trova il fallo: due tiri liberi anche per il playmaker sardo. Inizia ora l’ultimo minuto del primo tempo. 36-34 1/2 in lunetta anche per Bilan. Pierre sfida Vaulet dal post basso, sbaglia il tiro ma è il rimbalzo è catturato da Bilan, che subisce il fallo e andrà in lunetta per due liberi. 36-33 1/2 per Vitali ai liberi. Palla persa per Vitali: continua il momento di estrema difficoltà per la Dinamo. 36-32 Mitrovic timbra i primi due punti della propria partita, ancora +4 per Manresa. 34-32 Dopo 5’15” Sassari interrompe la siccità offensiva: è Pierre a scuotere i sardi. 34-30 Altra tripla per il Baxi Manresa: stavolta a segnare è Tomas. Momento critico per la squadra ... oasport

