Laurea con 110 e lode, la rivincita di Tommaso: "Dedicato a chi non ha creduto in me" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tommaso Fanucci, studente di 22 anni affetto da grave disabilità motoria, si è Laureato. Ha discusso la sua tesi in... today

