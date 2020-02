Kirk Douglas è morto: la star di Spartacus aveva 103 anni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Kirk Douglas è morto: il leggendario protagonista di Spartacus, padre di Michael Douglas, aveva 103 anni e una carriera lunga alle spalle. Kirk Douglas è morto oggi all'età di 103 anni. Il leggendario attore di Hollywood, celebre per il suo ruolo in Spartacus, aveva interpretato più di 75 film. "Con immensa tristezza che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciati oggi" - ha detto il figlio del divo, Michael Douglas in un comunicato affidato a People - "Per tutto il mondo lui era una leggenda, un attore della Golden Age del Cinema che nei suoi anni d'oro ha vissuto da attivista per le cause in cui credeva". Kirk Douglas era nato ad Amsterdam, nello stato di New ... movieplayer

