Italia-Austria oggi in tv, Fed Cup 2020: orari singolari e doppio, programma, streaming (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Scatterà oggi, mercoledì 5 febbraio, la Fed Cup 2020 per l’Italia del tennis, che fino all’8 febbraio sarà impegnata in Estonia nel Gruppo I della zona Europa/Africa: le azzurre sfideranno, nella giornata odierna alle ore 15.00 Italiane, sul cemento indoor di Tallinn, l’Austria. L’Italia è inserita nel Gruppo B, del quale è testa di serie, dove l’altra sfida sarà tra Estonia e Grecia, mentre nel Gruppo A sono finite l’Ucraina, che oggi riposa, la Croazia e la Bulgaria, che si affronteranno oggi. Le vincenti dei due raggruppamenti affronteranno le seconde classificate e chi la spunterà avrà accesso ai play-off di aprile, mentre le ultime classificate dei raggruppamenti spareggeranno per evitare la retrocessione. Per gli incontri odierni purtroppo non è prevista alcuna diretta televisiva. I GIRONI DI FED CUP (5-8 FEBBRAIO) Gruppo A: Ucraina, Croazia, ... oasport

