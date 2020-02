Il “disastro Iowa” alle primarie dem è un’opportunità per Mike Bloomberg (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il “disastro Iowa” alle primarie dem è un’opportunità per Mike Bloomberg Dal podio della Camera, di fronte al Congresso riunito in sessione plenaria, Donald Trump assicura che “il meglio” della sua presidenza “deve ancora venire”, chiudendo l’ultimo discorso sullo stato dell’Unione del suo (primo?) mandato. I repubblicani nell’aula applaudono e scandiscono “Altri quattro anni”. I democratici sono gelidi: Nancy Pelosi, la speaker della Camera, cui Trump, arrivando, non ha stretto la mano, strappa ostentatamente il discorso del presidente. “Potevo fare altro? Le alternative erano peggio”, risponde poi ai giornalisti, che le chiedono ragione del gesto. Trump e la Pelosi non si vedevano da ottobre, quando la speaker abbandonò bruscamente un incontro alla Casa Bianca. A nove mesi dalle elezioni presidenziali del 3 novembre, il magnate presidente ha usato il discorso, pronunciato poche ... tpi

gdt62 : Disastro #Iowa, affonda (per ora) il miraggio del voto elettronico - ginugiola : Disastro Iowa, affonda (per ora) il miraggio del voto elettronico - serenel14278447 : Disastro Iowa, affonda (per ora) il miraggio del voto elettronico -