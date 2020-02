Governo ultime notizie: PD “accelerare su agenda e serve un tagliando” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Governo ultime notizie: PD “accelerare su agenda e serve un tagliando” La fase di verifica pattata tra le componenti della maggioranza va avanti e il PD cerca di dare una accelerata. Forte del buon risultato delle ultime regionali in Emilia-Romagna, Il Partito Democratico ha visto un incremento di consensi a livello nazionale, mentre il principale alleato dei dem continua a perdere terreno. Il Movimento 5 Stelle, in piena fase di riorganizzazione, si mostra aperto al dialogo e a non porre alcuna linea invalicabile, così come affermato dal nuovo capo della delegazione pentasetllata al Governo, il guardasigilli Alfonso Bonafede. Dopo le sollecitazioni di Dario Franceschini (Ministro per i Beni Culturali e capo delegazione dei dem) e del segretario Nicola Zingaretti, è il turno di Andrea Orlando. Per l’ex ministro della Giustizia ” serve un tagliando di Governo e va fatto ... termometropolitico

matteosalvinimi : #Salvini: Priorità per il governo? Bloccare #decretisicurezza (in giro per l'Italia mi chiedono più sicurezza, non… - nzingaretti : Nelle ultime settimane in Emilia Romagna ho visto una situazione positiva e nuova: @sbonaccini ha fatto una bella c… - Gio46422990 : RT @GabrieleAdinolf: Ultime decisioni del governo: via la prescrizione, in Libia con l'Isis, il ricordo delle foibe affidato ai partigiani,… -