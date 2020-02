Gli Esperti Hanno Annunciato che L’Estate del 2020 Sarà La Più Calda degli Ultimi 100 Anni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Quello che stiamo vivendo è un inverno molto piacevole proprio per il suo clime mite, per le piogge assenti e un inizio Febbraio dalle temperature pressoché gradevoli, ma questa situazione metereologica getta le basi per un’estate caldissima, secondo gli Esperti Sarà l’estate più Calda degli Ultimi 100 Anni. A lanciare l’allarme è il Centro Meteorologico europeo di Reading che, secondo gli Ultimi aggiornamenti dovrebbe prevedere un eccesso di caldo ed afa che caratterizzerà tutto il bimestre di Giugno e di Luglio 2020. Un caldo torrido, insomma, che ci invita a prendere le dovute precauzioni, in arrivo sono previste anche estreme conseguenze, come trombe d’aria, grandinate e bombe d’acqua e talvolta preoccupanti e pericolose. Quello registrato in questi Ultimi due mesi tra Gennaio e Febbraio è un caldo anomalo, temperature decisamente da record, ... youreduaction

