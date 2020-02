Firenze: Pupo al Teatro Puccini per la prima data di B.L.U.E., il musical improvvisato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) È il pubblico a suggerire, ad inizio serata, titolo e luogo dove ambientare lo spettacolo. Gli attori in scena creano all’istante il musical, supportati dalla band che improvvisa insieme a loro. Storie decisamente coraggiose: ogni cosa viene creata sul momento o, come dicono gli anglosassoni, out of the blue firenzepost

SMSNEWSOFFICIAL : Anche @pupoghinazzi al Teatro Puccini di Firenze per la prima data di B.L.U.E., il musical improvvisato, il 5 febb… - SMSNEWSOFFICIAL : Anche PUPO al Teatro Puccini di Firenze per la prima data di B.L.U.E., il musical improvvisato, il 5 febbraio… - LetiziaFirenze : Anche Pupo al Puccini di Firenze per la prima di B.L.U.E., il musical improvvisato -