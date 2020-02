E adesso parla Ashton Kutcher: «Con Demi Moore non ho rapporti (ma con le sue figlie sì)» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Mila Kunis e Ashton Kutcher al 2018 Breakthrough PrizeMila Kunis e Ashton Kutcher al 2018 Breakthrough PrizeMila Kunis e Ashton Kutcher al 2018 Breakthrough PrizeMila Kunis e Ashton Kutcher al 2018 Breakthrough PrizeMila Kunis e Ashton Kutcher al 2018 Breakthrough PrizeMila Kunis e Ashton Kutcher al 2018 Breakthrough PrizeMila Kunis e Ashton Kutcher al 2018 Breakthrough PrizeMila Kunis e Ashton Kutcher al 2018 Breakthrough PrizeL’autobiografia di Demi Moore, Inside Out, è uscita lo scorso settembre. E finora Ashton Kutcher non ha mai commentato pubblicamente il libro che di lui offre un pessimo ritratto. Nel memoir Demi svela che l’ex marito (sono stati sposati dal 2005 al 2013), sedici anni meno di lei, un paio di volte la trascinò in un rapporto sessuale a tre (con lui e con un’altra donna): «Fu un grosso errore. L’inizio della fine della nostra relazione. Ero ... vanityfair

