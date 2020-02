CyberPhone, iPhone 11 Pro si fonde col Tesla Cybertruck (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Si chiama CyberPhone e mette insieme il Cybertruck di Tesla e iPhone 11 Pro. Che, apparentemente,non hanno nulla in comune, se non il successo riscosso tra gli utenti. Per quanto riguarda l’enorme fuoristrada presentato da Elon Musk, il buon esito dei pre-ordini - andati esauriti in pochi giorni - era tutt’altro che scontato. Erano tanti i dubbi emersi dalla presentazione dello scorso anno: dal look futuristico e spigoloso che avrebbe messo più a suo agio il fuoristrada in un film di fantascienza piuttosto che in autostrada, all’epic fail dei vetri infrangibili che si sono rotti di fronte ai colpi scagliati da Musk in persona. Eppure c’è un’azienda russa che ha deciso di prendere spunto dal design decisamente moderno dell’auto per ridisegnare lo smartphone di punta di Apple e proporlo in una versione speciale realizzata in titanio. ... gqitalia

