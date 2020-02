Annunciato Kingdom Hearts: All-In-One, conterrà tutti i capitoli della saga (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Se anche voi avete da sempre voluto avvicinarvi alla saga di Kingdom Hearts, ma avete fatto un passo indietro a causa del numero di giochi necessari per comprendere al meglio una trama intricatissima, allora Square Enix ha proprio quello che fa per voi.La compagnia ha infatti Annunciato Kingdom Hearts: All-In-One, uno speciale pacchetto che conterrà Kingdom Hearts 1.5+2.5 Remix, Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue e il recente Kingdom Hearts III. Square ha purtroppo confermato che il DLC Remind non sarà disponibile nel pacchetto, che arriverà sul mercato il 17 marzo e costerà 49,99 dollari.Altra nota dolente è il fatto che (almeno per il momento) si tratta di un'esclusiva PS4, è comunque probabile che nel corso dell'anno sarà disponibile anche per gli utenti Xbox One.Leggi altro... eurogamer

