Vigile parcheggia nel posto per disabili, attaccato sui social. Oggi si è suicidato (Di martedì 4 febbraio 2020) Gravissimo lutto in quel di Brescia: un Vigile si è tolto la vita, sparandosi con la sua pistola d’ordinanza. Qualche giorno prima della tragedia, l’uomo era finito nel mirino dei social, a causa di un errore che parrebbe essere la motivazione del tragico gesto. Una tragica notizia, quella che si apprende nella giornata di Oggi. … L'articolo Vigile parcheggia nel posto per disabili, attaccato sui social. Oggi si è suicidato proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

LaStampa : Parcheggia nel posto dei disabili poi chiede scusa e si multa, ma finisce nella bufera social: vigile si uccide - badicea : La Stampa: Parcheggia nel posto dei disabili poi chiede scusa e si multa, ma finisce nella bufera social: vigile si… - VigiloAPP : Brescia, vigile parcheggia nel posto dei disabili. Massacrato sui social, si.... -