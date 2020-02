VIDEO MotoGP, Jorge Lorenzo prova la nuova Yamaha nei Test Shakedown di Sepang: debutto da collaudatore (Di martedì 4 febbraio 2020) La stagione 2020 della MotoGP è ufficialmente partita con i Test Shakedown di Sepang e, a pochi mesi di distanza dall’annuncio del suo ritiro agonistico, è invece tornato in pista l’iberico Jorge Lorenzo, questa volta nei panni di collaudatore per la Yamaha, che non ha portato in Malesia i piloti titolari. VIDEO Jorge Lorenzo IN PISTA COME COLLAUDATORE Yamaha embedit snippet=”sky-single-VIDEO” embedit snippet=”adsense-articolo” Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse oasport

SkySportMotoGP : ???? Come se la sono cavata? ?? #SkyMotori #MotoGP @mvkoficial12 @ValeYellow46 - SkySportMotoGP : ? #UltimOra #MotoGP ?? Jorge #Lorenzo nuovo tester #Yamaha per il 2020 ? ?? Il suo annuncio sui social #SkyMotori… - miy226 : RT @SkySportMotoGP: ???? Come se la sono cavata? ?? #SkyMotori #MotoGP @mvkoficial12 @ValeYellow46 -