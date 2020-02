Tumore ai polmoni: “Il 64% dei pazienti non smette di fumare” (Di martedì 4 febbraio 2020) “Ormai conosciamo il peso dello stile di vita sul rischio di sviluppare importanti malattie croniche, dal diabete ai tumori. Ma non è affatto semplice modificare le abitudini delle persone. E questo anche se sono consapevoli del pericolo: basti pensare che il 64% dei pazienti con Tumore ai polmoni continua a fumare. Ecco perché, da oncologo, sono convinto dell’importanza di un approccio che punti alla riduzione del danno“. A spiegarlo all’AdnKronos Salute è il noto oncologo francese David Khayat, past president del French National Cancer Institute, a margine della Conferenza internazionale sulla riduzione del danno nelle malattie non trasmissibili, in corso a Parigi. “Dobbiamo ‘tirare fuori’ le persone da comportamenti che sappiamo dannosi per la loro salute, ma questo non è affatto facile – osserva l’esperto – Quando ... meteoweb.eu

