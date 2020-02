The Roads Not Taken: il trailer del film con Javier Bardem ed Elle Fanning in concorso a Berlino (Di martedì 4 febbraio 2020) Al Festival di Berlino 2020 sarà in concorso anche The Roads Not Taken, il film di Sally Potter con Javier Bardem ed Elle Fanning di cui è stato diffuso il trailer. The Roads Not Taken, anticipato ora da un trailer, è il nuovo film diretto da Sally Potter che sarà presentato in anteprima al Festival di Berlino, dove sarà in concorso. Il video mostra una figlia alle prese con un padre che ricorda la propria vita mentre sta affrontando dei problemi di salute e mentali. La giovane cerca quindi di occuparsi di lui e gli sta accanto con grande affetto. The Roads Not Taken si ispira al componimento poetico di Robert Frost in cui si parla di auto-determinazione e destino. Il film racconterà un giorno nella vita di Leo e di ... movieplayer

