Sicilia: 21 aziende al ‘Fruit Logistica 2020’ di Berlino (Di martedì 4 febbraio 2020) Palermo, 4 feb. (Adnkronos) – Si apre domani, mercoledì 5 febbraio, a Berlino, ‘Fruit Logistica 2020’ il salone leader a livello globale per il commercio ortofrutticolo. Al centro fieristico ‘Messe Berlin GmbH’ – circa 137 mila metri quadri e oltre tremila espositori provenienti da 90 Paesi – la Sicilia avrà uno spazio di ben 257 metri quadri e una presenza di 21 espositori: 5 Consorzi di tutela (Arancia rossa di Sicilia, Carota novella di Ispica; Arancia di Ribera Dop; Limone interdonato Igp; Uva da tavola di Mazzarrone Igp) e 16 fra organizzazioni di produttori, aziende in biologico e commerciali, che presenteranno il meglio delle loro produzioni di qualità.“Si tratta di una straordinaria opportunità che la Regione mette a disposizione delle aziende isolane per creare e sviluppare rapporti commerciali internazionali” ... meteoweb.eu

