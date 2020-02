Sanremo 2020, Tosca: "Non ho avuto figli biologici, ma la vita mi ha fatto un dono di nome Damiano: il figlio del mio compagno" (Di martedì 4 febbraio 2020) “Leggo ovunque ‘non ha figli’. Sì, biologicamente purtroppo non ne ho avuti ma la mia vita mi ha regalato questo dono prezioso che si chiama Damiano. È il figlio del mio compagno”. Così scrive Tosca sul suo profilo Instagram, a poche ore dal suo debutto sul palco dell’Ariston.Un post che è una dichiarazione d’amore da mamma: “Quando ci siamo conosciuti Damiano aveva nove anni, ora ne ha 25. Un uomo d’altri tempi, sensibile, educato, delicato, attento e sempre pronto ad ascoltare tutto e tutti”.“Sarà un grande medico e un grande uomo... Grazie tesoro mio per avermi regalato la sensazione di essere ’in qualche maniera’ una mamma”, conclude Tosca.Tosca fa parte dei 24 artisti scelti per Sanremo 2020 dal presentatore e direttore artistico Amadeus. La cantante porterà sul ... huffingtonpost

