Salvini e la citofonata al Pilastro: “Da quando sono passato io non si spaccia più” (Di martedì 4 febbraio 2020) Salvini e la citofonata al Pilastro: “sono passato io e non si spaccia più” Matteo Salvini torna sull’episodio della citofonata a casa di un 17enne, accusato dal leader della Lega di essere uno spacciatore, avvenuta al quartiere Pilastro di Bologna alla vigilia delle elezioni in Emilia-Romagna. E lo fa rivendicando il suo gesto, nel corso di una diretta sul suo profilo Facebook. “Mi hanno chiamato alcune mamme del Pilastro – ha dichiarato Salvini ai suoi follower – vi ricordate? Il quartiere dove sono successe tutte quelle polemiche. Bene, mi hanno detto grazie perché stranamente, dopo la nostra denuncia, sotto quei portici non ci sono più spacciatori”. “Mi è costato polemiche, minacce, denunce e insulti – ha continuato il segretario del Carroccio – ma se la mia presenza e il vostro coraggio hanno allontanato anche solo per ... tpi

