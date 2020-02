Questa TV LG 4K da 43″ è al minimo storico: non lasciatevela scappare! (Di martedì 4 febbraio 2020) Se siete alla ricerca di una TV 4K da utilizzare per il gaming o per la visione di contenuti, potete smettere di cercare: non riuscirete a trovarne una altrove ad un prezzo più basso. In leggi di più... chimerarevo

luigidelucia218 : RT @francescatotolo: Persone ammassate, rifiuti, ratti, droga, auto e biciclette rubate. E’ l’incredibile scenario che si sono trovati dava… - AnnaP1953 : RT @francescatotolo: Persone ammassate, rifiuti, ratti, droga, auto e biciclette rubate. E’ l’incredibile scenario che si sono trovati dava… - stenric56 : RT @francescatotolo: Persone ammassate, rifiuti, ratti, droga, auto e biciclette rubate. E’ l’incredibile scenario che si sono trovati dava… -