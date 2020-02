Meteo ROMA: arriva la TRAMONTANA e riporterà clima invernale (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Meteo su ROMA tenderà a divenire variabile martedì, con vento in rinforzo e clima inizialmente ancora primaverile. Poi irromperanno venti da nord che si faranno sentire mercoledì, con un generale calo delle temperature. Martedì 4: poco nuvoloso, molto ventoso a tratti. Temperatura da 7°C a 18°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 14 Km/h, raffiche 62 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Mercoledì 5: sereno, molto ventoso a tratti. Temperatura da 4°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 27 Km/h, raffiche 63 Km/h. Zero Termico: circa 1000 metri. Giovedì 6: sereno, molto ventoso a tratti. Temperatura da 3°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Est 20 Km/h, raffiche 65 Km/h. Zero Termico: circa 1000 metri. Venerdì ... meteogiornale

