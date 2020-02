Infortunio Diawara, ancora terapia conservativa. Tra 7 giorni nuovi controlli (Di martedì 4 febbraio 2020) Infortunio Diawara, il giocatore proseguirà ancora con la terapia conservativa. Tra 7 giorni nuovi controlli, poi la decisione sull’operazione Amadou Diawara sta lottando con l’Infortunio rimediato nella gara contro la Juventus di Coppa Italia, match in cui ha riportato la lesione del menisco esterno. Sia il centrocampista sia la Roma stanno cercando in tutti i modi di evitare l’intervento chirurgico, o almeno posticiparlo. Dopo il check avvenuto si è deciso di proseguire ancora con la terapia conservativa. Ulteriori controlli saranno fatti tra circa sette giorni, momento in cui si deciderà definitivamente se operare chirurgicamente o meno. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

