Giuseppe Zeno: “La prima volta che vidi mia moglie mi folgorò” (Di martedì 4 febbraio 2020) Giuseppe Zeno ammette di essere stato folgorato dalla sua futura moglie la prima volta che l’ha vista A lungo annunciata, la fiction Come una Madre parte su Rai Uno domenica 2 febbraio in prima serata. Protagonista, ovviamente, Vanessa Incontrada, ma non sarà un one man show. Sarà del cast anche Giuseppe Zeno, volto ormai riconosciuto della TV, già reduce da vari successi, da Il Paradiso delle Signore a Mentre ero Via. Stregate tantissime telespettatrici, l’affascinante attore campano può dirsi realizzato pure nel privato, marito di Margareth Madè e padre della piccola Angelica. Della vita lontano dal set protegge gelosamente ogni più piccolo dettaglio. Per fortuna che c’è Mara Venier: in una puntata di Domenica In, la conduttrice veneta ha provato a farlo sbottonare. Galeotto fu il film Baarìa di Giuseppe Tornatore. Sul set Giuseppe Zeno incontrò la futura compagna: ne rimase ... kontrokultura

