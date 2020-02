GF Vip: Rita Rusic Rivela Perché Carlotta Maggiorana ha Abbandonato il Reality! (Di martedì 4 febbraio 2020) Durante la nona puntata del Grande Fratello Vip, un’ eliminazione c’è stata. Carlotta Maggiorana, infatti, dopo tanti tentennamenti, si è decisa ad abbandonare il reality, e sui motivi che l’hanno spinta a farlo ha detto la sua anche Rita Rusic, eliminata la settimana prima. Ecco cosa è successo. Sin dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Carlotta Maggiorana non ha mai nascosto di soffrire nel reality e di non stare bene, e più volte ha dichiarato di voler abbandonare il gioco. Ebbene, durante una puntata ricca di sorprese, ha comunicato la sua decisione ad Alfonso Signorini e l’abbiamo vista lasciare definitivamente il Grande Fratello Vip. Carlotta Maggiorana all’inizio era molto chiusa ed ha avuto difficoltà ad integrarsi con il gruppo ed anche per questo è finita spesso in nomination. Tuttavia anche questa settimana lo era ma al televoto ... gossipnews.tv

