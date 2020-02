Esami, pazienza e sms: inizia la quarantena per gli italiani di Wuhan (Di martedì 4 febbraio 2020) Redazione I rimpatriati alla Cecchignola. Controlli costanti, i contatti con le famiglie via cellulare S ono arrivati tutti alla Cecchignola, negli appartamenti appositamente adibiti alla loro accoglienza, i 56 italiani, tra cui 6 bambini, che per i prossimi 14 giorni dovranno stare in quarantena dopo essere arrivati dalla città di Wuhan a bordo di un KC-767 dell'Aeronautica militare. A trasportarli due pullman militari. Tutti, compresi i medici che li accompagnavano e il personale militare indossavano mascherine e occhiali protettivi. I loro parenti hanno potuto salutarli solo dal finestrino dei mezzi che li hanno trasportati fino all'ingresso del centro sportivo Esercito della città militare, dove ieri anche le proteste dei cittadini sembravano essersi calmate. Nonostante il malcontento è scattata la solidarietà verso persone costrette a vivere per giorni e giorni con ... ilgiornale

