Eleonora Giorgi su Paolo Ciavarro: “Spero torni a Forum”. E sul GF Vip… (Di martedì 4 febbraio 2020) Paolo Ciavarro del Grande Fratello Vip, sua mamma Eleonora Giorgi: “Spero torni a Forum” La mamma di Paolo Ciavarro, Eleonora Giorgi, ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo Tv. In questa occasione ha parlato ovviamente del figlio impegnato al momento al GF Vip: “Gli invidio questa esperienza…Sta facendo un’ottima figura…Lo vedo proprio per come lo conosco io in privato…” Il giornalista del settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha poi colto la palla al balzo per domandarle i piani futuri del figlio una volta finita questa sua esperienza televisiva. A quel punto Eleonora Giorgi, con la sua proverbiale schiettezza, ha risposto senza indugio alcuno: “Io in cuor mio spero che torni a Forum, dove ha imparato tanto da Barbara Palombelli, così come ha avuto una grande opportunità ad Amici grazie ... lanostratv

GrandeFratello : Eleonora Giorgi ha parlato: la possibile unione tra Clizia e Paolo è più che benedetta! ?? #GFVIP - GrandeFratello : Grande sorpresa questa sera per il nostro Paolo Ciavarro che avrà modo di abbracciare la madre, Eleonora Giorgi. ??… - ArthurMeurs : @dire_mia Il fatto é che Eleonora Giorgi ritiene il #GFVIP un set. L'hanno scorso disse ai suoi compagni di percors… -