"Diamoci una mossa". Le donne Pd suonano la sveglia alla ministra Bonetti (Di martedì 4 febbraio 2020) Un appello al Governo, e in particolare alla ministra per la Famiglia e le Pari opportunità Elena Bonetti, per azioni concrete nel contrasto alla violenza sulle donne. È il cuore di una lettera firmata da 17 donne del Partito Democratico e consegnata all’HuffPost con cui si chiede alla ministra di Italia Viva “un cambio di passo” nelle politiche di genere. La lettera è firmata da diverse esponenti del Pd, tra cui la viceministra Anna Ascani. Diamoci UNA mossa Agenda per le politiche di genere e il contrasto alla violenza sulle donneSosteniamo l’impegno per la condivisione del lavoro di cura tra madri e padri e chiediamo che il Family act sappia compiere con coraggio quella rivoluzione culturale paritaria voluta dalla direttiva europea e già attuata da Svezia e Spagna. Sappiamo bene come in Italia l’incertezza dei ... huffingtonpost

