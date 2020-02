Da Diego a Diego, il déjà-vu del Ferraris 29 anni dopo (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoGenova – E’ il minuto 83 tra Napoli e Sampdoria, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, quando una palla “sporca”, complice un rimpallo fortuito, fa sì che il neo acquisto del Napoli Diego Demme si ritrovi col pallone della partita davanti a se. Un gioco da ragazzi per il calciatore tedesco, con origini calabresi, insaccare la sfera in porta, con il portiere blucerchiato ormai già spiazzato. Un gioco del destino per Diego Demme, che diventa un dolcissimo dejavù per i tifosi azzurri. Forse è stato proprio il destino a far trovare Demme pronto a segnare nello stadio ligure il suo primo gol con la maglia del Napoli. In quello stadio, infatti, 29 anni fa arrivava l’ultimo gol di Diego Armando Maradona in maglia azzurra. Era il 24 marzo 1991, sempre con i blucerchiati, il Pibe de Oro segnava la sua ultima marcatura in Italia. Così a di distanza di 10543 giorni e ... anteprima24

