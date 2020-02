Credito: arcivescovo Milano, 'serve prevenzione contro sovraindebitamento' (3) (Di martedì 4 febbraio 2020) (Adnkronos) - Per il direttore della Fondazione San Bernardino, Luciano Gualzetti, il coinvolgimento di più soggetti, infatti, "rende possibile individuare nuove strade e percorsi inediti per aiutare persone che si trovano in situazioni più grandi di loro. Un lavoro impegnativo che tocca interessi n liberoquotidiano

torillo59 : RT @dariodivico: Crisi Piemonte/ L’arcivescovo di Torino Nosiglia si appella alle banche: “mi sento di domandare con forza agli Istituti di… - Profilo3Marco : RT @dariodivico: Crisi Piemonte/ L’arcivescovo di Torino Nosiglia si appella alle banche: “mi sento di domandare con forza agli Istituti di… - dariodivico : Crisi Piemonte/ L’arcivescovo di Torino Nosiglia si appella alle banche: “mi sento di domandare con forza agli Isti… -