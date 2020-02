Coronavirus, in Italia controlli su tutti i voli internazionali (Di martedì 4 febbraio 2020) Allerta Coronavirus, negli aeroporti Italiani controlli su tutti i voli internazionali. Saranno installati i termoscanner e sarà presente il personale medico e paramedico. Coronavirus, controlli agli aeroporti su tutti i voli internazionale. La decisione è stata comunicata dal capo della Protezione Civile Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza sanitaria. Emergenza Coronavirus, in Italia controlli estesi a tutti i voli internazionali I passeggeri che arriveranno in Italia con voli internazionali (compresi quelli europei) saranno sottoposti a controllo della temperatura con termoscanner. I controlli non saranno effettuati sui voli nazionali. Negli aeroporti dove non sarà possibile installare le apparecchiature, una prima analisi sulla condizione dei viaggiatori sarà fatto dal personale medico e paramedico della Croce Rosse e di altre associazioni, che ... newsmondo

