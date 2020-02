Coronavirus, i governatori della Lega: “Niente scuola per i bambini che arrivano dalla Cina” (Di martedì 4 febbraio 2020) In una lettera inviata al Ministero della Salute Luca Zaia, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, tutti e tre della Lega, chiedono che non vengano fatti andare a scuola i bambini provenienti dalla Cina. La replica dell'Istituto Superiore di Sanità: "Le misure finora adottate tutelano già la salute dei bambini e della popolazione”. fanpage

