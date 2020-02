Consorzio Asi, i revisori bocciano l’ingresso del comune di Avellino (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Il comune di Avellino non rientrerà nel Consorzio ASI (Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale). I revisori dei conti hanno bocciato la proposta avanzata dall’Assessore al bilancio, Vincenzo Cuzzola, approvata lo scorso novembre dalla giunta. “L’adesione al Consorzio Asi di Avellino non è compatibile con l’attuale situazione economica finanziaria dell’ente in considerazione del trend economico registrato dal Consorzio“. I revisori dei conti hanno visionato i bilanci 2014-2018, da qui la decisione: “Comporterebbe ulteriori spese a carico dell’ente per il contributo annuale dovuto per le spese di funzionamento, oltre al rischio di copertura perdite future“. L'articolo Consorzio Asi, i revisori bocciano l’ingresso del comune di Avellino proviene da Anteprima24.it. anteprima24

