Carceri: Pezzopane, ‘governo intervenga su Costarelle a L’Aquila’ (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Ho già in precedenza lanciato l’allarme. Ma la situazione sta ulteriormente peggiorando. Ha ragione il segretario generale territoriale Uil Pa Polizia penitenziaria e componente della Cst Adriatica Gran Sasso a confermare emergenza. Infatti nel carcere di massima sicurezza delle Costarelle dell’Aquila i detenuti sono addirittura raddoppiati negli ultimi anni, un carcere sovraffollatissimo, che conta in assoluto il maggior numero di detenuti sottoposti al regime speciale del cosiddetto 41bis. Questo aumento comporta un carico di lavoro enorme sugli operatori carcerari e problemi per la loro sicurezza. Chiediamo dunque che il governo intervenga e prenda adeguate misure”. Lo afferma la deputata abruzzese del Pd Stefania Pezzopane. ‘Mi sembra giusta e naturale -aggiunge- la richiesta di un aumento adeguato del personale ... calcioweb.eu

