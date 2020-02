Belen Rodriguez: solo l’intimo, è un’opera d’arte – VIDEO (Di martedì 4 febbraio 2020) Nell’ultimo VIDEO postato da Belen Rodriguez su Instagram, in cui appare con solo l’intimo, la sua bellezza supera ogni confine, trasformandola ad un’opera d’arte Belen Rodriguez (fonte foto: GettyImages) Alcuni giorni di “silenzio” su Instagram per Belen Rodriguez, senza postare contenuti VIDEO o foto, poi arriva il VIDEO spot “JADEA” che infiamma gli smartphone e i cuori dei suoi fan: con il solo intimo addosso, la pubblicità gioca con la bellezza dell’argentina, trasformandola in una vera e propria opera d’arte. Fisico scultoreo, le immagini veloci di una statua, poi dello scalpello, mentre le immagini di Belen che indossa la collezione di intimo “JADEA” rimbalzano a ritmo di musica, alternando il ritmo tra Piano e Forte. Un VIDEO davvero bello che i fan hanno apprezzato tantissimo, ... chenews

