Allerta Meteo arancione in Puglia, venti forti di burrasca: attivati i centri operativi comunali in diverse città (Di martedì 4 febbraio 2020) La Protezione civile della Puglia ha diramato un avviso di Allerta Meteo arancione a partire dalle 9 di questa sera e per le prossime 36 ore. La regione sarà sferzata da venti “in estensione da burrasca a burrasca forte dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte su zone costiere“. Il Comune di Taranto ha attivato il Centro operativo comunale per poter monitorare quanto avviene sul territorio e organizzare con celerità gli eventuali interventi. Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci ha disposto la chiusura di parchi cittadini e i cimiteri, provvedimento adottato anche dal primo cittadino di Lecce Carlo Salvemini.L'articolo Allerta Meteo arancione in Puglia, venti forti di burrasca: attivati i centri operativi comunali in diverse città Meteo Web. meteoweb.eu

