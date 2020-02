Alessandra Pierelli Instagram, eccitante décolleté: la blusa trasparente di pizzo è ‘pericolosa’ (Di martedì 4 febbraio 2020) «Il buon gusto nel vestire è qualcosa di innato, come la sensibilità del palato. (Coco Chanel)», recita la didascalia che accompagna l’ultima foto di Alessandra Pierelli, ex corteggiatrice del “tronista dei tronisti” Costantino Vitagliano, uno dei volti più amati di Uomini e donne. La loro storia, vissuta sotto i riflettori, tra ospitate al Maurizio Costanzo Show e Buona Domenica, naufragata dopo qualche mese, ha fatto sognare decine di telespettatori, che fino all’ultimo speravano in una favola a lieto fine. Oggi Alessandra Pierelli si dedica al teatro, ma soprattutto alla sua famiglia. Alessandra Pierelli Instagram, eccitante décolleté: la blusa trasparente di pizzo è ‘pericolosa’ L’ultimo scatto sensuale su Instagram mostra Alessandra Pierelli in magnifica forma con addosso una trasparente blusa nera che ha acceso di desiderio i fan. In primo piano il ... urbanpost

