Afragola, esplode bomba carta all’ingresso di un negozio di abbigliamento: nessun ferito (Di martedì 4 febbraio 2020) Una bomba carta è esplosa davanti all'ingresso di un negozio di abbigliamento in pieno centro ad Afragola, nel Napoletano. Divelta la porta d'ingresso, danneggiate tre vetrine. Non risultano feriti. Indagano gli agenti della Polizia di Stato. Si seguono tutte le piste. Scientifica sul posto per i rilievi. fanpage

