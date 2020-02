Una Vita anticipazioni 3-7 febbraio 2020: padre Telmo in lacrime, Lucia delusa (Di lunedì 3 febbraio 2020) Le anticipazioni di Una Vita garantiscono scene di dolore, paure, preoccupazioni, addii e tante lacrime. Mentre Lucia affronta padre Telmo, Celia decide di aiutare Samuel. Durante una cena, il gioielliere chiede alla giovane Alvarado di sposarlo. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della longeva soap iberica in onda su Canale 5 da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio. anticipazioni Una Vita: Celia aiuta Samuel Grazie alle parole rassicuranti di frate Guillermo, padre Telmo riesce a ritrovare la vocazione. Per amore di Rosina, Liberto decide di abbandonare definitivamente la carriera di pugile. Nel frattempo, Celia promette a Samuel di aiutarlo a conquistare il cuore di Lucia. Lolita e Trini chiedono a donna Susana di realizzare l’abito nuziale. Ben presto, le tre donne finiscono per litigare animatamente. A causare questo litigio è la stessa Lolita che vuole sempre avere l’ultima ... kontrokultura

